In Ettlingen steht eine Fertighausvilla, die viel individueller ist, als es der erste Blick erahnen lässt. Neben dem Wohnhaus für drei Generationen beinhaltet es auch eine Backstube und ein Café. Von Montag bis Donnerstag nutzt Familie Kinn das Haus privat. Am Wochenende öffnen sie ihre Türen für Gäste in ihrem Café. mehr...