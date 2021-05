per Mail teilen

Er wohnt und lebt seit zwei Jahren in Baden-Baden. Seitdem ist Deutschlands bekanntester Entertainer Thomas Gottschalk für den SWR im Einsatz. Er ist regelmäßig auf SWR 3 zu hören, und jetzt hat der TV-Moderator auch eine eigene Show im SWR Fernsehen: "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag". Darin blickt er mit jeweils drei Prominenten auf das Jahr ihrer Volljährigkeit zurück. Aus diesem Anlass erinnert sich Thomas Gottschalk in der Landesschau unter anderem an seine eigene Jugendzeit und verrät, warum auch mit 71 Ruhestand kein Thema für ihn ist.