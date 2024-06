per Mail teilen

Der Berater für Obst- und Gartenbau im Landkreis Reutlingen weiß: In Streuobstwiesen steckt die Arbeit und das Wissen mehrerer Generationen. Im Interview erzählt Thilo Tschersich, warum es sich lohnt, alte Obstsorten zu bewahren und warum er sich als Rheinländer in Baden-Württemberg so wohlfühlt.