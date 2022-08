Tanja Höschele - Ultraläufe sind ihr Lebenselixier

Sebastian Hahn läuft jeden Morgen einen Halbmarathon

Sie hat schon einige ungewöhnliche Weltrekorde geknackt, sei es im Treppenlaufen oder im Rolltreppenlaufen. Tanja Höschele aus Straubenhardt scheut keine noch so harte Herausforderung. Kürzlich wollte es das Ausdauer-Ass wieder einmal wissen. Gemeinsam mit zwei Mitstreitern galt es, in 48 Stunden auf einem Laufband in einem Fitnesscenter hunderte von Kilometern zurückzulegen. Ein neuer Weltrekordversuch. Doch diesmal streikte der Körper. Versuch gescheitert. Warum sich Tanja Höschele immer wieder extremen Situationen stellt und warum auch eine Niederlage ein Erfolg sein kann, das berichtet sie in der Landesschau.