2020 hat Sven Plöger wieder ein Jahr mit extremen Klimaphänomenen erlebt: Sturm und Starkregen bis hin zum unerwartet heftigen Wintereinbruch in den Alpen. Der Vollblut-Meteorologe stand aber nicht nur in Sachen Wetter vor der Kamera. Kurz vor den Feiertagen und pünktlich zum Winteranfang blickt er im Landesschau-Studio zurück auf ein in jeder Hinsicht denkwürdiges Jahr 2020 und erzählt, was ihm Weihnachten persönlich bedeutet.