Wenn er im Einsatz ist, dann geht es meist um Müll, Mord oder Maden. Steven Brodt aus Fellbach ist Tatortreiniger. Ohne Maske und Schutzanzug arbeitet er nie – und nach dem Einsatz braucht er immer eine Dusche. Was er bei seiner Arbeit in Wohnungen von Verstorbenen oder Messies sieht, lässt ihn immer wieder den Glauben an die Menschheit verlieren. Warum der Familienvater seinen Job trotzdem liebt und welche Schicksale sich hinter den Wohnungstüren verbergen – das erzählt er in der Landesschau.