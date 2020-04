Tiere lassen sich nicht in Kurzarbeit oder in Urlaub schicken, sie müssen weiter versorgt und gefüttert werden und das kostet Geld. Für die Zoos ist die Corona-Krise eine Katastrophe, deshalb haben sie diese Woche einen Brandbrief an die Bundeskanzlerin geschrieben, man solle sie doch in der Krise nicht vergessen. Beispiel Zoo Heidelberg: Die Einnahmen bleiben aus, die Rücklagen werden aufgebraucht, was das für Konsequenzen in der Zukunft hat, ist noch ungewiss. Den Tieren ist das im Grunde egal, sie wundern sich höchstens über die ungewohnte Ruhe in der Hochsaison. mehr...