Simon Milewski hat die Kreditkarte von Harrison Ford gefunden

Während seines Urlaubs auf Sizilien findet der Stuttgarter Simon Milewski eine Kreditkarte auf dem Boden. Der eingravierte Name ist "Harrison Ford"! Der Finder vermutet zunächst einen Namensvetter des Schauspielers. Er gibt die Kreditkarte bei der Polizei ab. Doch der Gedanke lässt ihn nicht los: Was macht eigentlich der Schauspieler Harrison Ford gerade? Nach einer Internetrecherche stellt er fest: Harrison Ford dreht derzeit den fünften "Indiana Jones"-Film auf Sizilien. Und tatsächlich trifft er den Schauspieler daraufhin in einem Fischrestaurant. Diese Geschichte ist kurz danach weltweit in den Medien. Wie es dazu kam und wie seine Begegnung mit Harrison Ford war, das erzählt Simon Milewski im Landesschau-Studio.