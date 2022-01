Siegfried und Joseph Scharpf gehören zur Ravensburger Glücksbringer-Dynastie

Die Schornsteinfeger-Dynastie ist mit sechs Schornsteinfegern am Start: Vater Siegfried und fünf seiner Söhne. Sie fegen nicht nur gemeinsam auf den Dächern, sie fahren auch alle zusammen in Familienurlaub. Und da kommen auf dem Campingplatz schnell mal 40 Personen zusammen. Der Familienclan hält zusammen, egal was kommt. Und wenn mal einer ausfällt, dann springt halt ein anderer ein. Auch Vater Siegfried ist deshalb wieder am Start. ‚Einer für alle, alle für einen‘ - dieses Motto wird bei den Scharpfs tatsächlich gelebt. Im Landesschau-Studio erzählen zwei von ihnen, ob und wie sie auch einander Glück bringen.