Serkan Eren gründet die Flüchtlingsorganisation "Stelp"

Ein schwerer Autounfall hat Serkan Erens Leben vor mehr als 10 Jahren komplett umgekrempelt. Er gründet anschließend die Hilfsorganisation "Stelp", mit der er Menschen in Not direkt vor Ort unterstützt - schnell und unkompliziert. Die Urlaubsinsel Lesbos ist wie kein anderer Ort in Griechenland zum Sinnbild der Flüchtlingsdramatik geworden. So verheerend wie jetzt hat er die Situation noch nie erlebt: auf Chios wurde ein Kleiderlager niedergebrannt, Autos von Helfern wurden mit Benzin übergossen. Nach einer Woche im Einsatz an der türkisch-griechischen Grenze berichtet er in der Landesschau, in welch prekären Situation sich die Menschen dort befinden.