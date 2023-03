Für einige Aufregung sorgt die Tatsache, dass Tausende Tonnen Bio-Müll aus dem Landkreis Ravensburg in Vorarlberg/Österreich entsorgt werden und umgekehrt Vorarlberger Müll im Landkreis Ravensburg. Viele Bürgerinnen und Bürger sind deswegen verärgert, denn besonders umweltschonend ist das jedenfalls nicht. Während Satire-Magazine in ganz Deutschland darüber berichten, will die Gemeinde Ravensburg das Problem jetzt angehen.