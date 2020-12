Niko Kappel hat sich in der Sportwelt einen Namen gemacht: Er ist der beste kleinwüchsige Kugelstoßer der Welt, Paralympics-Sieger und mehrmaliger Weltmeister. Der 1,40-Meter kleine Sportler ist seit sechs Jahren in festen Händen: Seine Freundin Luisa ist normalgroß. Doch in der Liebe geht es eben nicht immer um die Größe. mehr...