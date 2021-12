Schauspielerin Maren Eggert - im Rennen um einen Oskar

Es ist das Jahr von Maren Eggert. Erst zwingt die Schauspielerin Corona zu einer langen Pause und dann bekommt die zweifache Mutter die wichtigsten deutschen Filmpreise des Jahres. Für ihre Rolle in dem Film "Ich bin dein Mensch" bekommt Maren Eggert einen Silbernen Bären und eine Lola und wird als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Mit viel Komik spielt sie in dem Film, wie sie den Verführungsversuchen eines Androiden widersteht. Privat hat Maren Eggert den Mann ihrer Träume längst gefunden und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Im Landesschau Studio erzählt Maren Eggert wie überwältigt sie von den Preisen in diesem Jahr war und wie nervös sie das Oskar Rennen macht.