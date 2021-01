Eine andere Welt, fremdländisch, bunt, lebensfroh - Rotraud Viallon-Kallinich ist in Marokko zuhause - zumindest sechs Monate im Jahr. Denn hier im Berberort Sidi Kaouki bei Essaouira führt sie ihr kleines Hotel zusammen mit zwei Berberinnen und zwei Araberinnen. Es ist ein besonderes Hotel, ohne Strom und WLAN, dafür mit Kerzenlicht. Die anderen sechs Monate lebt sie in Horben bei Freiburg. Seit dem ersten Shut-Down kann sie nicht zurück in ihr Hotel. Marokko gilt als Risikoland und der zweite Shut-Down ist noch strenger. So gut es geht, unterstützt sie nun vom Schwarzwald aus ihre vier Angestellten, spricht ihnen Mut zu, durchzuhalten. Bei ihrer deutschen Chefin verdienen sie normalerweise überdurchschnittlich viel, nun müssen sie den Gürtel enger schnallen. Im Landesschau-Studio erzählt Rotraud Viallon-Kallinich, wie sie es schafft ihr Hotel aus der Ferne zu leiten, was für sie "Heimat" bedeutet und wie sie mit ihrem Heimweh nach Marokko klarkommt. mehr...