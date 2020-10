Der Musiker aus Riedlingen lieh schon vielen Trickfilmstars seine Stimme. Ob Käpt`n Hook in "Shrek, der Dritte", das knuffige Nilpferd Moto Moto in "Madagascar 2" oder SpongeBob "Ich bin ein taubes Nüsschen" - Friedemann Benner hat die perfekte Stimme dafür. Der Oberschwabe stammt aus einer musikalischen Familie. Nach der Schule zog es ihn nach Berlin, um dort als Musiker sein Glück zu versuchen. Und er war erfolgreich. Nun ist er nach vierzig Jahren Berlin in seine Heimat Oberschwaben zurückgekehrt. Im Studio verrät er, was ihn dazu bewogen hat und wie er der Musik auch künftig treu bleiben will. mehr...