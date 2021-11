Ross Antony: Neues Album "Willkommen im Club"

Der neue Kinofilm "Wiederkehr" mit Schauspieler Ralf Bauer dreht sich um Tibet. Genauer gesagt geht es um Tibeter auf der Flucht - ein sehr politisches Thema. Der Dreh hat insgesamt drei Jahre gedauert und stand mehrmals auf der Kippe. Nun ist das Action-Drama fertig. Tibet ist das Herzensthema von Schauspieler Ralf Bauer. Mit dem Film will er unterdrückten Menschen eine Stimme geben. Bekannt wurde der 54-Jährige mit seiner Hauptrolle in der ARD-Serie "Gegen den Wind" an der Seite von Hardy Krüger Junior. mehr...