Rentner-Cops decken Betrugsmasche auf

Im Biwak üben die Rekruten über mehrere Tage, was sie bisher in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ein besonderer Gast auf dieser Übung im Wald ist Vikar Alexander Muth. Er ist angehender Pfarrer, der ein Praktikum in der sogenannten Militärseelsorge macht. Wie sieht er den Widerspruch zwischen Nächstenliebe und Soldatentum?