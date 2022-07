Regina Halmich wurde in Hall of Fame des Boxens aufgenommen

Regina Halmich ist die erfolgreichste deutsche Boxerin. Von 1995 bis zu ihrem Karriereende 2007 war sie ungeschlagene Weltmeisterin der Womens´s International Boxing Federation (WIBF). Jetzt wurde Regina Halmich als erste Deutsche mit der größten Ehre des Boxsports ausgezeichnet und in die internationale Hall of Fame des Boxens aufgenommen. Was ihr diese Auszeichnung bedeutet und wie sie diese besonderen Tage in Amerika erlebt hat, erzählt sie im Studio.