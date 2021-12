Regina Halmich wird in die "Hall of Fame" des Boxens aufgenommen

Regina Halmich bekommt als erste deutsche Frau diese internationale Ehre, sogar als erste Deutsche seit Max Schmeling. "In der Ruhmeshalle des Boxens aufgenommen zu werden, das ist für die Ewigkeit, mehr geht nicht", so die Karlsruher Boxerin. 44 Mal verteidigte Regina Halmich ihren Weltmeistertitel im Fliegengewicht bis sie 2007 zurücktrat. Regina Halmichs Kämpfe waren ein Quotenhit im Fernsehen. Sie schaffte es das Frauenboxen in Europa bekannt zu machen und kämpfte dafür, dass Frauenboxen eine Olympische Disziplin wurde. Im Landesschau Studio erzählt Regina Halmich vom Leben nach der Profikarriere und was ihr die Auszeichnung bedeutet.