PUR-Sänger Hartmut Engler engagiert sich als Schirmherr der SWR Kinderhilfsaktion "Herzenssache"

Ein Moment, der plötzlich alles verändert -| und zwar nicht zum Guten. Das hat Robin Schellinger aus Konstanz erlebt. Der 21-Jährige befand sich in der Nacht vom 16. auf den 17. April einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort: Drei junge Männer griffen ihn und seine Freunde an, dabei überschüttete einer Robin Schellinger mit ätzender Säure. Ein Zufallsopfer, die mutmaßlichen Täter hat er nie zuvor gesehen. Seither ist für Robin nichts mehr, wie es vorher war, und die Folgen des Säure-Angriffs spürt er täglich. mehr...