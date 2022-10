Profi-Bodybuilderin Vivien Weiß fährt nach Las Vegas

Ein Rollstuhlfahrer fliegt nach Südafrika – die Lufthansa nimmt seinen Rollstuhl aber nicht mit. Und das ganz bewusst wegen eines besonderen Akkus am Rad. Das ist dem Ulmer Neurochirurgen Thomas Kapapa geschehen. Während er im Flugzeug nach Malawi saß, stand sein Rollstuhl noch in Frankfurt. Nach diesem Vorfall will er sich wehren. Rollstuhlfahrern mit modernen Rollstühlen soll so etwas nicht mehr passieren. Er setzt sich dafür ein, dass die Lufthansa neue Standards für eine problemlose Abfertigung mobilitätseingeschränkter Fluggäste entwickelt. mehr...