Polizistin Katharina Bitzer hat ein gefährliches Hobby

Das, was Katharina Bitzer mit Leidenschaft als Hobby betreibt, würden die meisten Menschen nicht einmal für viel Geld und schon gar nicht freiwillig tun: Die 28-jährige Polizistin erforscht in ihrer Freizeit Höhlen - und zwar besonders gerne die Exemplare, die ihr die Erkundung nicht leicht machen: Extreme Engstellen und mehrere Hundert Meter tiefe Schächte. Alles nichts für Menschen mit Klaustrophobie oder Höhenangst. Für den Film "Das Riesending" war sie sogar als Kamerafrau im Einsatz. Im Landesschau-Studio erzählt sie, was sie bei ihrem ungewöhnlichen Hobby erlebt und warum sie ausgerechnet dafür so leidenschaftlich brennt.