Das waren unvorstellbare Szenen, die sich an einem Abend im Juni in der Stuttgarter Innenstadt abgespielt haben. Inzwischen sind elf Personen festgenommen worden, die an den Krawallen beteiligt gewesen sein sollen. Und die Frage steht im Raum: Warum ist das passiert? Auch in der vergangenen Nacht wurde nun in Ravensburg ein Polizist angegriffen. In Stuttgart hingegen war es am Wochenende weitestgehend ruhig mehr...