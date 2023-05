per Mail teilen

Philipp Sontag kann, kennt und macht alles, was mit Fleisch zu tun hat. Schlachten, zerlegen und verwursten ist sein Kerngeschäft. Er ist im Familienbetrieb aufgewachsen und führt die Metzgerei in sechster Generation als einer der wenigen erfolgreichen Handwerksmetzger rund um Kißlegg. Im Landesschau-Studio erzählt er, was ihm beim Thema Fleisch und Wurst wichtig.