Patrick Fessler verschläft wegen einer seltenen Krankheit jeden Termin

Fabio Tunno hat in Sharm el Sheikh beim Freediving World Cup gleich 5 deutsche Nationalrekorde im Tieftauchen aufgestellt - alles mit nur einem Atemzug und einer Tauchzeit von 3 Minuten. Er sagt: Rekorde sind eigentlich nur Ausdruck dafür, wozu unser Verstand in der Lage ist. Außerdem hängt die Leistung auch von Bedingungen wie Strömung, Wellengang, Wassertemperatur und der eigenen Verfassung ab. Denn da unten ist er allein. Er muss in meditativem Zustand sein und das muss er trainieren. Er will aber auch andere Menschen für Freediving begeistern.

Im Landesschau-Studio berichtet der Athlet, wie es ihm erging und wie er es körperlich und mental schafft, drei Minuten ohne Luftholen unter Wasser zu

bleiben.