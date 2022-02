Olaf der Flipper kann in seinem Jubiläumsjahr nicht feiern

per Mail teilen

Für Olaf Malolepski sollte 2021 ein Jahr voller Feste werden. 60 Jahre Bühnenjubiläum, 50 Jahre verheiratet und sein 75. Geburtstag standen an. Nichts davon konnte der Brettener in diesem Jahr feiern. Ein bitterer Schlag für das ehemalige Mitglied der Flippers. Jetzt musste der 75-Jährige auch noch seine live Geburtstagstour verschieben. Ein Jahr ohne Tour, für Olaf Malolepski ganz ungewöhnlich. Seit dem Aus der Flippers vor 10 Jahren ist Olaf Malolepski als erfolgreich Solo-Künstler unterwegs. Sein Künstlername: Olaf der Flipper. Im Landesschau Studio erzählt der Musiker, wie sehr ihm sein Publikum in diesem Jahr fehlt und wie glücklich er nach 50 Jahren Ehe immer noch mit seiner Frau ist.