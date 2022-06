Obergerichtsvollzieher Stefan Stoll ist ein unwillkommener Gast

Wenn er an der Tür klingelt, heißt das meist wenig Erfreuliches. Dann steht eine Räumung an, eine Pfändung, und manchmal muss Stefan Stoll auch einen Haftbefehl vollziehen mit der Polizei an seiner Seite. Nie weiß er, was ihn erwartet und wie seine Klienten reagieren. Immer mehr Menschen verschulden sich und laufen Gefahr, Besuch vom Gerichtsvollzieher zu bekommen. Aus diesem Anlass berichtet Stefan Stoll von seinem nicht ganz ungefährlichen Arbeitsalltag und verrät, was ihn trotzdem an seinem Beruf so fasziniert