Mit diesen Themen: Laura liebt Rollenspiele und verkleidet sich am liebsten als Tänzerin oder Zigeunerin *** Selbstversuch: Mit dem 30 Kilo-Narrenkostüm zum Fasnachtsumzug *** Wir erklären, warum Lachen so gesund ist *** Zu Besuch bei Jogi Weiss, den "Herrn der Masken" in Oberschwaben *** Wir vergessen Corona für ein paar Minuten und erinnern uns an eine Schlagerparty auf dem Bodensee

