Um die Mittagszeit stehen die Autos Schlange am Drive-In-Schalter. Das Objekt der Begierde: Leberkäse. Metzgerei-Besitzer Franz Weinbuch hatte schon lange vor Corona die Idee, die schwäbische Spezialität nach amerikanischem Vorbild anzubieten. Und jetzt hilft sie ihm sogar aus in der Krise: Beim "Leberkäs-Drive-In" der Metzgerei Weinbuch wird die Bestellung kontaktlos direkt ins Auto geliefert. Es ist die Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte. Vor fast 40 Jahren fing Metzgermeister Weinbuch mit einer Verkäuferin und einem Auszubildenden an. Heute beschäftigt er rund einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Filialen. Im Studio erzählt er, warum Handwerk auch heute noch goldenen Boden hat, vor allem, wenn man wie er gute Ideen mitbringt.