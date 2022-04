Miguel Gaspar startet durch

Miguel Gaspar gilt als der jüngste Star am Schlagerhimmel. Beim SWR Sommerfestival 2019 stand er das erste Mal vor großem Publikum. Sein musikalisches Idol, Schlagersängerin Vanessa Mai, holte ihren glühenden Fan zu sich auf die Bühne. Nut hat der Jungstar mit "Und dann habe ich an dich gedacht" seinen ersten Song am Start. Im Studio verrät er, warum er diesen Song seiner Mama widmet und was seine Freunde zu seinem großen Erfolg sagen.