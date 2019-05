Auf dem FKK-Camping von Oberrot

Reporter Jürgen Hörig ist diese Woche mit dem Landesschau Mobil unterwegs: In Oberrot mit seinen 3.500 Einwohnern mitten im schwäbisch-fränkischen Wald. Und genau dort betreibt eine Familie einen Campingplatz mit Landwirtschaft. Einen FKK-Campingplatz. In so einer kleinen Gemeinde. Jürgen will herausfinden, wie das so funktioniert. Und natürlich auch, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt.