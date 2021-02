Der mittlerweile 5-jährige Nick hat die seltene Schmetterlingskrankheit. Seine Haut ist so empfindlich, wie die Flügel eines Schmetterlings. Sie platzt an allen möglichen Stellen auf. Manchmal macht Nick drei Tage seine Augen nicht auf, weil er im oder am Auge neue Verletzungen hat, die ihm so stark wehtun, dass er die Augen nicht mehr öffnen kann und will. Seine Eltern wechseln mehrmals täglich die Verbände und machen alles, damit Nick ein einigermaßen normales Leben führen kann. mehr...