per Mail teilen

Mit Blaulicht im roten Feuerwehrauto - sein Kindheitstraum. Heute geht Feuerwehrkommandant Michael Wegel auf die 50 zu und ist längst hauptamtlicher Kommandant. Brandeinsätze sind nur ein Teil seiner Aufgaben. Michael Wegel und sein Team werden häufig zu Rettungseinsätzen und Bergungen gerufen. Während sie früher noch überall als Helden gefeiert wurden, hat sich heute die Stimmung geändert. Beschimpfungen und Beleidigungen sind immer öfter an der Tagesordnung. Ganz schwierig ist es auf den Autobahnen. Im Stau eine Rettungsgassen freizuhalten, das fällt vielen Autofahrern immer noch schwer. Im Studio erzählt Michael Wegel, was er bei seinen Einsätzen so alles erlebt und wie er sich seine gute Laune trotzdem bewahrt.