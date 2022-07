Michael Steinbrecher moderiert die 1000. Sendung "Nachtcafe"

per Mail teilen

Der mehrfach ausgezeichnete Journalist moderiert seit 7 Jahren das "Nachtcafé" im SWR Fernsehen. Jeden Freitagabend diskutiert der 56jährige mit seinen Gästen über ein Thema, das berührt, tiefgeht, oft philosophisch ist aber nie abgehoben. Steinbrecher moderiert auf Augenhöhe, ohne zu werten, egal ob Ex-Knacki oder Top Promi. So schafft er die ganz besondere "Nachtcafé-Atmosphäre", die es seinen Gästen ermöglicht, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Das macht das Nachtcafé zur erfolgreichsten Talkshow im deutschen Fernsehen. Am 7. Juli wird Michael Steinbrecher die tausendste Nachtcafé Sendung moderieren. In der Landesschau verrät er, warum ihn Menschen und ihre Geschichten schon immer fasziniert haben.