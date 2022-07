Michael Schick ist der "Herr der Tomaten"

In seinem Naturerlebnisgarten pflegt er dieses Jahr mehr als 1300 Tomatensorten.

Von der Kirschtomate bis zur Ananas-Tomate - er hat sie alle und weiß auch alles über dies Früchtchen. Am liebsten isst er sie sonnengereift frisch vom Stock.

Er hatte schon mit 5 Jahren einen eigenen kleinen Garten daheim und damals war für ihn schon klar, er wird mal Gärtner. An die Tomaten kam er vor etwa 20 jahren eher durch Zufall. Er hatte einfach zu viele und wollte sie nicht wegwerfen, also hat er im Gemeindeblatt inseriert und als er abends heimkam war der Hof voller Menschen. Und so begann seine Leidenschaft für Tomaten. Sein Garten in Bronnen ist auch eine Fundgrube für Kräuter. Natürlich hat er sowohl für Tomaten als auch für Kräuter leckere Rezepte auf Lager. Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner Leidenschaft und gibt jede Menge Tipps für Leckermäuler.