Mia Bühler und Thies Janknecht-Bühler sind Reiseblogger

Seit einem halben Jahrhundert warten die vom Stau geplagten Anwohner in Gruibingen am Albaufstieg auf den sechsspurigen Ausbau der A 8 in Richtung München. Die Autobahn-Gesellschaft Südwest gab jetzt bekannt, dass der Ausbau zwischen Mühlhausen und Hohenstadt frühestens im Jahr 2032 fertiggestellt werden wird. Das ärgert die Anwohner, die am Samstag, 13. November, in der Ortsmitte von Gruibingen protestierten. mehr...