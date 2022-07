Meteorologe Sven Plöger weiß, was die Alpen für unser Klima bedeuten

Er ist einer der beliebtesten Wetterexperten im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Sven Plöger auch als Buchautor mit dem Klimawandel. In seinem aktuellen Buch "Die Alpen" erklärt er anschaulich, welche wichtige Rolle die Alpen für unser Klima haben. Mit vielen persönlichen Geschichten und Anekdoten ermöglicht er dem Leser einen neuen Blick auf Wetter, Klima und Naturschutz. In der Landesschau erzählt der Meteorologe, wie es zu dem aktuellen Unglück in Marmolata kommen konnte und was das künftig für Touristen in den Alpen bedeutet.