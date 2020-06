Essen ist genug da, doch die Verhaltens- und Hygieneregeln in Zeiten der Corona-Krise machen den Tafeln in Baden-Württemberg das Leben schwer. Viele mussten schließen, weil es an Ehrenamtlichen fehlt. Die Tafel in Singen ist noch geöffnet und versucht, allen Widrigkeiten zu trotzen. mehr...