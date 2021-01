Zu seinen Kund*innen gehören Models, Playmates, Influencer*innen und alle, die sich optimieren lassen wollen. Er selber ist überzeugt: "Wir steigern das Selbstwertgefühl." Die Nachfrage nach plastischen chirurgischen Eingriffen steigt offenbar gerade bei jungen Menschen. Interessant dabei: Diesen jungen Frauen und Männern ist offenbar wichtig, dass sie im Netz gut aussehen und weniger ob auch in "echt". Runde Formen wie zum Beispiel beim "Brazilian Butt Lift" liegen bei Schönheits-OPs im Trend. Zum Ende des Jahres, hat sich Dr. Fitz die Augenlider behandeln lassen. Jetzt kann er sich noch besser in Patienten*innen hineinversetzen. Im Landesschau-Studio erzählt er: Was muss der Schönheitsexperte bei Männern beachten, was ist anders als bei Frauen? Und wie wirkt sich Corona auf die Nachfrage aus? mehr...