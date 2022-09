Marta Arndt tanzt sich durch ihre Welt

Nach vier Jahren Pause fand am Wochenende wieder die Venezianische Messe in Ludwigsburg statt. Ein Fest der Masken und Kostüme! Zwei Stuttgarter durften da nicht fehlen: Regina Schmidt und Heinz Frey. Die beiden sind nämlich große Fans des venezianischen Karnevals! Sind nicht nur Stammgäste in Ludwigsburg, sondern reisen auch jedes Jahr nach Venedig. mehr...