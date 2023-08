Mario Karcher kämpft sich nach seiner Krebserkrankung zurück zum Triathlon

Der 20 Kilo-Baumstamm ist zu seinem Markenzeichen geworden. 2015 hat Mehmet Topyürek bei einem Stadtlauf in Heilbronn am Rand der Strecke einen dicken Stamm gesehen und spontan mitgenommen. Das Publikum hellauf begeistert, der Applaus groß. Der Baumstammlauf war erfunden. Viele Spendenmarathons mit dem dicken Brocken auf der Schulter folgten. Vor zwei Jahren hat Mehmet in der Landesschau von seiner ungewöhnlichen Leidenschaft berichtet. Seitdem hat sich einiges getan: Unter anderem zwei Weltrekorde. Im Studio erzählt Mehmet, welche sportlichen Herausforderungen er inzwischen mit Baumstamm meistert, wie viele Schmerzen ihm das bereitet und wie er es geschafft hat, mit Baumstamm auf der Schulter von Heilbronn-Böckingen nach Stuttgart zur Landesschau zu laufen und pünktlich zur Sendung anzukommen.