Maria-Theresia Johmann-Heidinger macht sich für ein besseres Image der Palliativstationen stark

Nach Militäreinsätzen im Libanon litt der 44-jährige Bundeswehrsoldat Benjamin Theiss unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die schrecklichen Bilder bekam er nicht mehr aus dem Kopf. Im Sport fand er die Kraft, seine Angststörung zu überwinden. 2023 trat er bei den Invictus Games in Düsseldorf an. Im Studio erzählt er, was es ihm bedeutet, wieder zurück im Leben zu sein.