Gabriele Popp aus Mannheim arbeitet nur ehrenamtlich als Igel- Retterin in Not, aber ihr Erfolg ist umwerfend. Denn ihre Tierpflege ist so gut, dass inzwischen Tierärzte und Tier- Rettungsstationen verletzte oder verhungerte Igel bei ihr abgeben. So kommt es, dass zuweilen bis zu 20 Igel in ihrem Appartement am Neckar leben. Da sie selbständig als Kommunikationscoach arbeitet, kann sie sich die Zeit für die Pflege der stacheligen Vierbeiner einteilen. Ihr Einsatz ist hoch, denn Futter, Arztbesuch, Käfige , all das zahlt sie aus eigener Tasche. Zu manchen Igeln hat sie ein besonders enges Verhältnis, aber die Freiheit der Tiere in Gärten steht für sie an oberster Stelle. Deshalb werden ihre Lieblinge nach der Zeit der Genesung, ja man kann fast sagen, nach der Wellness Kur bei Gabriele Popp , in ausgesuchte Gärten ausgesetzt. mehr...