lke Rogge und Sandra Hildebrandt wurden durch die Falknerei zu Freundinnen

Sandra Hildebrandt und ihre Falkin Smilla sind ein eingespieltes Team. Sie kümmert sich zusammen mit Elke Rogge im Greifvogelzentrum Filstal um hilfsbedürftige Greifvögel und Eulen. Gerade jetzt brauchen vor allem Jungvögel Hilfe. Sie bekommen fast täglich Anrufe von Menschen, die fragen, was sie mit dem gerade gefundenen Jungvogel machen sollen. Sie erleben auch, dass die Menschen noch nie so interessiert an der Natur waren, aber auch noch nie so weit weg von ihr! Ihr Engagement hat die beiden zu Freundinnen gemacht und gemeinsam wollen sie auch andere begeistern. Im Landesschau-Studio erzählen sie, was ihre Leidenschaft für die Falknerei ausmacht.