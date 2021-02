Corona-Kranke mit schwerem und schwersten Infektionsverlauf gehören zu seiner Klientel. Krankenpfleger Janni Iakowidis wird immer wieder auf einer der Corona-Quarantänestationen des Stuttgarter Marienhospitals eingesetzt. Und er hat noch nie er so viele Tote in so kurzer Zeit auf Station erlebt, erzählt er. Dabei ist der erfahrene Pfleger einiges gewöhnt. 14 Jahre lang war der Familienvater beim Sanitätsdienst der Bundeswehr und dort mehrmals im Auslandseinsatz im Kosovo und in Afghanistan. Im Studio erzählt er, was er im Krankenhaus mit seinen Patientinnen und Patienten täglich erlebt und warum er schier auf die Palme geht, wenn Menschen -| auch in seinem Freundeskreis -| Corona immer noch auf die leichte Schulter nehmen.