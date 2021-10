Karlsruherin Sybille Klenzendorf erforscht Eisbären

"Bären sind meine Leidenschaft", sagt Sybille Klenzendorf von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF. Eisbären sind das Spezialgebiet der Biologin aus Forst bei Karlsruhe. Die Forscherin soll das größte Landraubtier der Welt vor dem Aussterben bewahren. Mehrfach im Jahr reist die Mutter von drei Kindern für ein paar Wochen nach Spitzbergen, Alaska, Kanada und Russland, um Feldforschung zu betreiben - wenn nicht gerade ein Corona-Jahr ist. Im Studio berichtet Sybille Klenzendorf, was sie an Bären so fasziniert und was sie erlebt, wenn sie im Schneemobil über das Packeis der Arktis jagt.