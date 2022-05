Kabarettist Christoph Sonntag startet wieder durch

Der Rapper Cossu ist in Zell am Harmersbach geboren - und schwätzt auch so. Wenn Lukas Staier auf badisch im afrikanischen Hemd über seinen Alltag im Internet erzählt, dann hören ihm dabei immer mehr Menschen zu. Lukas Staier ist Sohn einer Deutschen und eines Kongolesen und hatte es mit seiner Hautfarbe im Schwarzwald nicht immer leicht. Im Landesschau Studio erzählt der Rapper, was es heißt, als fremd wahrgenommen zu werden und warum er genauso bruddlig ist wie seine Schwarzwälder Nachbarn. mehr...