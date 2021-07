Orinta wächst in einem toxischen Elternhaus auf. In einem Moment sagt ihr die Mutter, sie liebe sie, im nächsten Moment schlägt sie Orinta. Als Kind ist sich Orinta deswegen nie sicher, ob sie wirklich geliebt wird. Mit 19 Jahren lernt sie im Internet einen Mann kennen. Dass er ein sogenannter Loverboy ist, merkt Orinta erst viel später. Er ködert sie mit Komplimenten, schenkt ihr Aufmerksamkeit und täuscht Gefühle für sie vor. Orintas Wunsch nach Liebe und Anerkennung ist so groß, dass es für ihn ein leichtes Spiel ist, sie zu manipulieren. Er gibt ihr genau das, wonach sie so verzweifelt sucht. Schon bald nutzt er ihr Vertrauen für seine eigenen Zwecke aus und schickt sie für sich anschaffen, als Prostituierte. Und Orinta tut, was er möchte. Ehe sie sich versieht, hat sie täglich mit zahlreichen Männern Sex. Von ihrem verdienten Geld sieht sie jedoch kaum etwas, ihr Loverboy kassiert. Irgendwann zieht sie die Reißleine. Es gelingt ihr, sich von ihm zu lösen. Trotzdem arbeitet sie noch weiter im Sexgewerbe, bis sie beschließt, diesen Weg zu verlassen. Seitdem ist Orinta auf der Suche nach sich selbst. In der neuen Folge spricht sie mit Leeroy Matata über ihr Leben als Prostituierte und wie sie es geschafft hat, da wieder rauszukommen. mehr...