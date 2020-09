Die junge Familie wohnt in Ebersbach bei Göppingen und ist inzwischen wieder rundum glücklich. Trotzdem erinnert viel in ihrem Zuhause noch an einen Schicksalsschlag, den sie 2018 erlitten: Ihren ungeborenen Sohn Noah verloren sie in der 17 Schwangerschaftswoche. Sternenkind nennen sie und viele Eltern in ähnlicher Situation ihr verstorbenes Kind. Die Zeit vor der Schwangerschaft, in der Kinderwunschklinik, und nach dem Tod von Noah war sehr schwer. Diese Erfahrungen verarbeitet Julia vor allem in sozialen Netzwerken, auf Instagram.