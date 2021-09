In Ulm gibt es eine Petition, die eine bisher namenlose Gasse in "Freddy-Mercury-Gasse" umbenennen will. Der berühmte Queen-Sänger ist nämlich mehrfach in einem ehemaligen Ulmer Nachtclub gewesen und vielleicht auch durch diese Gasse gelaufen. Aber die Gasse gehört nicht der Stadt, sondern ist in Privatbesitz und es gibt nur ein Wegerecht. mehr...